Задержание членов наркокартеля с 699 килограммами кокаина попало на видео

ФСБ показала видео задержания иностранцев, готовивших отправить 699 кг кокаина в Европу

Задержание в Подмосковье иностранцев, готовивших к отправке в Европу 699 килограммов кокаина, попало на видео. Запись в понедельник, 10 апреля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как правоохранители надевают на членов наркокартеля наручники и отводят в машины, а также осматривают склад, где находят свертки с белым веществом.

Партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. По данным ФСБ, она прибыла в Россию из стран Латинской Америки. Часть партии задержанные планировали сбыть в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны.

В отношении задержанных троих иностранных граждан, причастных к контрабанде кокаина, возбуждено уголовное дело.