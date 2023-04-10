Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:32, 10 апреля 2023Силовые структуры

Задержание членов наркокартеля с 699 килограммами кокаина попало на видео

ФСБ показала видео задержания иностранцев, готовивших отправить 699 кг кокаина в Европу

Задержание в Подмосковье иностранцев, готовивших к отправке в Европу 699 килограммов кокаина, попало на видео. Запись в понедельник, 10 апреля, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как правоохранители надевают на членов наркокартеля наручники и отводят в машины, а также осматривают склад, где находят свертки с белым веществом.

Партия наркотиков оценивается в 2,5 миллиарда рублей. По данным ФСБ, она прибыла в Россию из стран Латинской Америки. Часть партии задержанные планировали сбыть в России, а остальное переправить на продажу в европейские страны.

В отношении задержанных троих иностранных граждан, причастных к контрабанде кокаина, возбуждено уголовное дело.

Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
Москвичей предупредили о существенном похолодании
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США
Российский турист разбился насмерть на скутере во время отдыха в Таиланде
Петербурженка избила посетительниц магазина и попала на видео
Решение Маска не удалять пост Медведева об Украине из Twitter объяснили
Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата
Пушилин рассказал о поездке в Артемовск
В Киеве горячей водой залило одну из улиц
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.