Момент гибели российского рабочего при взрыве газовоза попал на видео

В Омске сварщик погиб при взрыве газовоза во время демонтажа люка машины

В Омске сварщик погиб при взрыве газовоза. Момент его гибели попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

На кадрах видно, что мужчина проводит ремонт возле газовоза, затем рядом с ним происходит мощный взрыв.

По данным авторов канала, 34-летний мужчина до взрыва демонтировал люк машины, перевозящей газ. Россиянин скончался на месте.

На сайте Следственного комитета (СК) по региону говорится, что следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда.

Ранее произошел взрыв на газопроводе в Свердловской области. После этого образовался мощный пожар, который попал на видео. Предварительно, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы.