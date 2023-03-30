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08:32, 30 марта 2023Россия

Мощный пожар после взрыва на российском газопроводе сняли на видео

SHOT опубликовал кадры мощного пожара после взрыва на газопроводе в Свердловской области

В сети появились кадры мощного пожара после взрыва на газопроводе в Свердловской области. Их публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден сильный пожар за деревьями, языки пламени достигают высоты нескольких деревьев.

Взрыв на газопроводе произошел вечером в среду, 29 марта. Предварительно, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение.

Впоследствии глава городского округа Пелым в Свердловской области Шахит Алиев заявил, что никто не пострадал. Он объяснил мощный пожар после взрыва выгоранием остатков газа из трубы.

Анастасия Шейкина
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