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21:56, 29 марта 2023Россия

Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области

Взрыв на газопроводе произошел в поселке Пелым Свердловской области

Взрыв на газопроводе произошел в поселке Пелым Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение. По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров, передает канал «Раньше всех. Ну почти».

По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. На данный момент на месте работают экстренные службы.

В феврале взрыв произошел на газопроводе в Мышкинском микрорайоне Ярославской области. Возгорание возникло из-за разрыва газопровода диаметром примерно один метр в соединении береговой и подводной частей газопровода. В результате инцидента никто не пострадал.

Марина Совина
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