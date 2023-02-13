Взрыв на газопроводе в российском регионе попал на видео

В Мышкинском районе Ярославской области произошел взрыв на газопроводе, пострадавших нет

В Мышкинском микрорайоне Ярославской области на газопроводе прогремел взрыв. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «112».

По информации канала, пострадавших в результате взрыва нет. На месте работают экстренные службы российского региона.

9 февраля в жилой пятиэтажке на Линейной улице Новосибирска произошел взрыв газа. В результате частично обрушились два подъезда, в которых было не менее 30 квартир, погибли 14 человек. Новосибирские власти назвали основной версией взрыва нарушение правил пользования газовым оборудованием.