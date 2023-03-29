Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:31, 29 марта 2023Россия

Власти прокомментировали взрыв на газопроводе в Свердловской области

Глава Пелыма Алиев заявил, что в результате взрыва на газопроводе никто не пострадал

Фото: Telegram-канал «Комсомольская правда»

Глава городского округа Пелым в Свердловской области Шахит Алиев прокомментировал взрыв, который произошел на участке газопровода «Ямбург-Елец 1». Его слова передает ТАСС.

Алиев подтвердил, что на газопроводе около 22:00 по местному времени (20:00 мск) произошел взрыв, после чего был пожар, так как остатки газа выгорали из трубы. Он отметил, что на месте происшествия людей не было.

О взрыве на газопроводе в поселке Пелым Свердловской области стало известно ранее. По предварительным данным, причиной произошедшего стала разгерметизация трубы на участке «Ямбург-Елец 1», после чего началось факельное горение. По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генштаб ВСУ признал успехи российских войск в Артемовске
Аршавин отреагировал на ролик АПЛ с голами игроков из всех стран без россиян
Россиянам за рубежом дали возможность получать пенсию на счет в России
В одесском детском центре снесли памятник юному Ленину
Раскрыто состояние попавшего в больницу Папы Римского
Власти прокомментировали взрыв на газопроводе в Свердловской области
Глюкоза раскрыла способы удерживать низкий вес
Карл III выбрал Германию для своего первого заграничного визита
На Украине призвали Запад экстрадировать больше подозреваемых во взяточничестве
Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.