Украинский олигарх вновь подаст в суд на Россию за потерянные активы в Донбассе

Ринат Ахметов подаст иск, требуя от России компенсации за потерянные активы в Донбассе

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов подаст новый иск в суд, намереваясь потребовать от России, как он утверждает, компенсации всех убытков, причиненных ему из-за потери активов и инвестиций в Донбассе. Об этом сообщается на сайте принадлежащей ему компании System Capital Management (SCM).

В числе таких активов указаны «десятки предприятий добывающего, металлургического, энергетического секторов, недвижимость». Среди конкретных названы Енакиевский металлургический завод, «ДТЭК Ровенькиантрацит» и «ДТЭК Свердловантрацит», а также учебно-тренировочная база «Кирша» и «Донбасс Арена» в Донецке, построенные для футбольного клуба «Шахтер».

«Я подаю иск на полное возмещение Россией причиненного нам с 2014 года ущерба <…>. Справедливость должна быть восстановлена», — указывается в сообщении от лица Ахметова. Олигарх добавил, что средства, которые хочет получить, намеревается направить на восстановление Украины. Суд, куда Ахметов собирается подать иск, не указан.

В SCM напомнили, что в 2018 году уже подавали иск в арбитражный суд в Гааге по энергетическим активам ДТЭК в Крыму, а в 2022 году — в ЕСПЧ.

В середине прошлого года Ринат Ахметов подал в Европейский суд по правам человека иск против России о компенсации ущерба. Отмечалось, что Ахметов, «как собственник "Азовстали" и многих других промышленных предприятий, ставших целью российских Вооруженных сил», потребовал от РФ компенсацию «за грубые нарушения его прав собственности».