Российская школьница попала в больницу в тяжелом состоянии из-за алкоголя

14-летняя жительница Балашихи попала в тяжелом состоянии в больницу, отравившись алкоголем

В Балашихе 14-летняя девочка оказалась в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением. О произошедшем сообщает Telegram-канал SHOT.

Школьница отправилась на прогулку с одноклассником, во время которой подростки употребляли алкоголь. Спустя некоторое время маме девочки позвонили и сообщили, что ее дочери стало плохо и ее везут в больницу. Медики диагностировали у ребенка дегенерацию нервной системы из-за большой дозы выпитого спиртного. Уточняется, что подобный диагноз часто выявляют на поздних стадиях алкоголизма.

В настоящее время врачи продолжают наблюдать за состоянием девочки. В обстоятельствах произошедшего будут разбираться сотрудники полиции.

Ранее в Забайкальском крае 15-летняя школьница насмерть отравилась алкоголем во время празднования дня рождения. На празднике подростки пили крепкий алкоголь, имениннице в тот же вечер стало плохо, на следующий день она умерла.