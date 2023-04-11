Общение двух белух попало на видео

Житель Приморья заснял на видео звуки, которые издавали две белухи в Славянском заливе

Житель Приморья записал на видео общение двух крупных мормлеков. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале о рыболовстве и аквакультуре «Трепанг ДВ».

Звуки белух удалось записать в Славянском заливе Хасанского района. На видео попали двое млекопитающих, которые подплыли к лодке автора публикации. На размещенных кадрах видно, что животные пытаются укусить мотор судна. «Это же железяка, она невкусная», — пошутил россиянин.

Кроме того, оператора удивил напоминающий тихий писк звук, который издавали мормлеки. «Что вы там исполняете?» — прокомментировал он происходящее, параллельно пытаясь погладить одну из особей.

В сентябре 2022 года в Копейске спасли пришедших в Следственный комитет коз. Один из очевидцев заснял на видео животных, которые пришли к Следственному комитету. Сначала козы стояли на крыльце учреждения, затем спустились и несколько раз обошли здание. «Видимо, за помощью пришли, как-никак там следователи сидят. Может, найдут их хозяев», — сказал автор ролика.