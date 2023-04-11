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18:02, 11 апреля 2023Силовые структуры

Российский бездомный предстанет перед судом за домогательство двух девочек

В Екатеринбурге перед судом предстанет бездомный, обвиненный в домогательстве двух девочек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 60-летний бездомный, обвиненный в домогательстве двух малолетних девочек. Об этом во вторник, 11 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 31 января мужчина увидел на улице двух несовершеннолетних и зашел за ними в подъезд дома, где совершил противоправные действия.

Бездомного задержали по приметам на следующий день около железнодорожного вокзала и возбудили в отношении него уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 132 («Действия сексуального характера, совершенные в отношении двух малолетних») УК РФ. Известно, что у мужчины имеется регистрация в другом городе и судимость, в последнее время он вел бродяжнический образ жизни.

Ранее сообщалось, что в Брянске 19-летний житель ударил ножом 16-летнюю подругу после попытки изнасилования.

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Илона Палей
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