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16:08, 11 апреля 2023Мир

Американский разведчик предрек победу России над США

Экс-аналитик ЦРУ заявил, что США проиграют России на Украине при дальнейшей эскалации

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

США проиграют в столкновении с Россией на Украине при дальнейшей эскалации текущего конфликта. Такое развитие событий предрек бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, его слова передает РИА Новости.

«Дальнейшая эскалация на Украине не приведет к нашей победе, но может спровоцировать ядерную войну», — заявил американский разведчик. По его словам, согласно документам Пентагона, утечка которых произошла недавно, генерал Марк Милли и министр обороны США Ллойд Остин переоценили возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Макговерн также отметил, что армия России показывает успехи на поле боя и в скором времени может вынудить Киев сесть за стол переговоров.

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Виктория Кондратьева
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