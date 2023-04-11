Экс-спецпредставитель Госдепа назвал утечку документов США сигналом источникам

Курс Волкер: утечка данных США создает угрозу для разведки Киева перед контрнаступлением

Утечка секретных документов США может послужить сигналом источникам и привести к их отказу сотрудничать с американскими службами. Такое мнение выразил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с изданием The Hill.

«Это может дать некоторые подсказки по качеству нашей информации, откуда мы ее получаем <...> что заставит людей, к которым мы обращаемся, прекратить сотрудничество», — заявил он. Волкер отметил, что произошедшее вызывает беспокойство, поскольку дает миру представление суждений и оценок Вашингтона по конфликту на Украине.

Помимо этого, утечка наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, добавил экс-представитель Госдепа, поскольку в документах содержится информация о количестве боеприпасов и украинских системах противовоздушной обороны (ПВО). Это также создает угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

