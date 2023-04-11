Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:23, 11 апреля 2023Мир

Экс-спецпредставитель Госдепа назвал утечку документов США сигналом источникам

Курс Волкер: утечка данных США создает угрозу для разведки Киева перед контрнаступлением
Курт Волкер

Курт Волкер. Фото: Ron Sachs / ZUMAPRESS.com / Reuters

Утечка секретных документов США может послужить сигналом источникам и привести к их отказу сотрудничать с американскими службами. Такое мнение выразил бывший специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в разговоре с изданием The Hill.

«Это может дать некоторые подсказки по качеству нашей информации, откуда мы ее получаем <...> что заставит людей, к которым мы обращаемся, прекратить сотрудничество», — заявил он. Волкер отметил, что произошедшее вызывает беспокойство, поскольку дает миру представление суждений и оценок Вашингтона по конфликту на Украине.

Помимо этого, утечка наносит серьезный удар по военным усилиям Украины, добавил экс-представитель Госдепа, поскольку в документах содержится информация о количестве боеприпасов и украинских системах противовоздушной обороны (ПВО). Это также создает угрозу для разведки Киева перед ожидаемым контрнаступлением.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно об обещании Зеленского отдать Польше западные области Украины
ФСБ показала видео задержания собиравшегося воевать за ВСУ россиянина
США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций
МИД Японии назвал Южные Курилы «незаконно оккупированными» Россией
Названы самые частые ошибки при самостоятельном бронировании тура
Марочко рассказал о попытках ВСУ ввести в заблуждение российскую радиоразведку
Судье Арбитражного суда Алтайского края дали 13 лет за получение крупных взяток
Не брившая подмышки несколько лет блогерша ответила на критику хейтеров
Нейросеть подготовила мирный договор по Украине
Названа самая опасная поза в сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.