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19:39, 11 апреля 2023Россия

В России начнут признавать иностранное образование в онлайн-формате

В России с 1 сентября признание иностранного образования переведут в онлайн-формат

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

С 1 сентября в России признание образования, которое получено за рубежом, переведут в онлайн-формат. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Уточняется, что вся необходимая для этого информация будет содержаться в реестре для дистанционного получения свидетельств об аккредитации образовательной деятельности.

Реестровая модель, утвержденная премьер-министром России Михаилом Мишустиным, позволит сократить сроки предоставления данных услуг. При этом граждане и организации перестанут получать бумажные свидетельства, так как их начнут загружать в электронном виде на портал госуслуг.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы. Он пояснил, что некоторые студенты из-за политической ситуации опасаются за дальнейшее обучение и свою безопасность. Многие, в связи с этим, желают продолжить учебу в России.

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Никита Абрамов
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