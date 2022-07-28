В Госдуме предложили дать право переводиться из иностранных вузов в российские

RT: депутат Власов предложил дать право переводиться в российские вузы из иностранных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставить россиянам, обучающимся в вузах недружественных стран, право по желанию переводиться в отечественные вузы, сообщает RT.

В своем заявлении политик напомнил, что в марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее россиянам, которые обучались за рубежом и были безосновательно отчислены из университетов других стран, продолжить свое обучение в российских вузах на бесплатной основе.

Как пояснил Власов, есть студенты, которые отчислены не были, но из-за политической ситуации опасаются за дальнейшее обучение и свою безопасность. Многие, в связи с этим, желают продолжить учебу в России.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности создания правового механизма для наделения граждан России, получающих образование по программам высшего образования в недружественных странах, правом по желанию переводиться в отечественные вузы и получать образование на бесплатной основе, если таковы были условия обучения в иностранном вузе, либо на платной основе, но на условиях, не превышающих стоимость обучения в предыдущем иностранном вузе», — говорится в тексте обращения.

2 марта правительство пообещало российским бизнесменам новый этап амнистии капитала, который должен помочь им защитить собственные активы, а также разработало ряд мер для поддержки предпринимателей, желающих вернуться в страну.