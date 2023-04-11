В Петербурге охранники универмага избили инвалида

78.ru: охранники универмага в Санкт-Петербурге избили инвалида из-за подозрения в краже

В Санкт-Петербурге охранники Кировского универмага на площади Стачек в магазине «Фамилия» избили инвалида из-за подозрения в краже. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, мужчина зашел в магазин, однако на выходе к нему подошли сотрудники охраны и объявили, что он якобы украл вещи.

Не попытавшись разобраться, охранники нанесли удар инвалиду в голову и сломали очки. Затем они все же проверили сумку мужчины, но там не оказалось украденных товаров. Пострадавшему не принесли извинений.

После произошедшего мужчина обратился к медикам и в полицию. Врачи обследовали его и зафиксировали травмы. По факту избиения была организована проверка.

10 февраля сообщалось, что охранник жестоко избил мужчину в центре Москвы. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице.