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11:28, 11 апреля 2023Россия

В Петербурге охранники универмага избили инвалида

78.ru: охранники универмага в Санкт-Петербурге избили инвалида из-за подозрения в краже

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге охранники Кировского универмага на площади Стачек в магазине «Фамилия» избили инвалида из-за подозрения в краже. Об этом сообщает 78.ru.

По информации издания, мужчина зашел в магазин, однако на выходе к нему подошли сотрудники охраны и объявили, что он якобы украл вещи.

Не попытавшись разобраться, охранники нанесли удар инвалиду в голову и сломали очки. Затем они все же проверили сумку мужчины, но там не оказалось украденных товаров. Пострадавшему не принесли извинений.

После произошедшего мужчина обратился к медикам и в полицию. Врачи обследовали его и зафиксировали травмы. По факту избиения была организована проверка.

10 февраля сообщалось, что охранник жестоко избил мужчину в центре Москвы. Медики диагностировали у пострадавшего открытую черепно-мозговую травму и три перелома на лице.

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Анна Щербакова
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