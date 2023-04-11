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22:34, 11 апреля 2023Ценности

Кроссовки Джордана продали по рекордной цене

Кроссовки баскетболиста Майкла Джордана продали за рекордные $2,2 млн
Майкл Джордан

Майкл Джордан. Фото: Panoramic / Keystone Press Agency

Кроссовки американского баскетболиста Майкла Джордана, которые он носил во время своего последнего в карьере финала чемпионата в 1998 году, продали за рекордные 2,2 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

Спортсмен носил эти кроссовки Air Jordan 13 во второй игре финала плей-офф НБА против «Юты Джаз», выступая за «Чикаго Буллз». По информации AFP, ставка в 2,2 миллиона долларов стала рекордной на покупку спортивной обуви на аукционах.

Ранее достижение также принадлежало Джордану — в 2021 году были проданы другие кроссовки баскетболиста за 1,4 миллиона долларов.

В марте картину под названием «Церковь в Мурнау» русского художника Василия Кандинского продали за рекордную для абстракциониста сумму.

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Юлия Мискевич
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