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06:45, 11 апреля 2023Бывший СССР

Бойцы «Вагнера» стали использовать трофейный американский БТР в Артемовске

«ВО»: ЧВК Вагнер используют в Артемовске захваченный у ВСУ трофейный американский БТР M113

Кадр: Telegram-канал «Лик Войны»

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» захватили в качестве трофея американский бронетранспортер M113 при продвижении в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает портал «Военное обозрение» (ВО)

Соответствующее видео было опубликовано в сети. На бронетранспортер уже нанесли символ Z. Портал обратил внимание, что на данном БТР не вино вооружения. Это означает, что оно либо еще не установлено, либо бойцы «Вагнера» используют М113 как средство транспортировки десанта на улицах города.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал боевые трофеи из зоны проведения специальной военной операции. В частности, он опубликовал фото с американским переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК) Stinger и украинским ПЗРК «Игла».

3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о «юридическом взятии» Артемовска. По его словам, это можно утверждать, поскольку над городской администрацией был вывешен флаг Российской Федерации.

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Марина Совина
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Бойцы «Вагнера» стали использовать трофейный американский БТР в Артемовске
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