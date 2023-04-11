Девушка раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа

Блогерша Кристи ежедневно наносила макияж и обманывала мужа, что не пользуется косметикой

Блогерша Кристи (фамилия неизвестна) раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа. Соответствующую информацией она поделилась в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает более 1,1 миллиона подписчиков.

Инфлюэнсерша с никнеймом @christxiee рассказала, что в течение трех лет вставала рано утром, чтобы нанести на лицо косметические средства. В опубликованном ролике она продемонстрировала процесс ежедневной работы. Девушка выделила скулы, наложила румяна и подкрасила ресницы тушью. «Мне требуется всего десять минут, чтобы сделать макияж, затем я возвращаюсь в постель и делаю вид, что еще сплю. А муж думает, что я не пользуюсь косметикой», — призналась Кристи.

Подписчики удивились поступку героини публикации, о чем написали в комментариях под постом. «Ты красива от природы, зачем вставать так рано, если нет особой разницы, с мейкапом ты или без?», «Она такая красивая, что ей это даже не нужно», «Я такая ленивая, едва успеваю ухаживать за кожей, никогда бы не согласилась на такое», — высказались они.

Ранее в апреле блогерша Эрин Райс из Великобритании снялась без наращенных ресниц и косметики и восхитила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка показала, как выглядела до трансформации. Она делала контрастный макияж, прикрепляла искусственные волоски на веки, а также дополнительные пряди на голову. Впоследствии британка решила продемонстрировать свою естественную красоту, отказавшись от коррекции внешнего вида.