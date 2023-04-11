Россиянам рассказали о минусах отпуска в мае

Юрист Бабич: брать отпуск между майскими праздниками невыгодно с финансовой точки зрения

Уходить в отпуск между майскими праздниками с целью продлить отдых — невыгодное с финансовой точки зрения решение. Об этом сообщил юрист, руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич в интервью радио Sputnik.

Он пояснил, что размер отпускных зависит от количества праздничных и выходных дней в месяце, соответственно, чем их больше, тем меньше будет выплата. «Так что если думать о финансовой стороне вопроса, то лучше идти в отпуск в "длинный" календарный месяц, когда мало праздников», — посоветовал юрист. Выбирая даты отпуска, необходимо определиться, что для вас важнее — получить больше денег или подольше отдохнуть, подчеркнул он.

Кроме того, отметил Бабич, работодатель может отказаться предоставлять вам отпуск между майскими праздниками, если это решение было спонтанным. «Перед началом календарного года каждый работодатель издает приказ, который устанавливает график отпусков. (...) Если вы хотите скорректировать время своего отпуска, потребуется внести изменения в данный приказ», — указал специалист, уточнив, что для этого необходимо согласие работодателя.

Однако многодетные родители с несовершеннолетними детьми или участники боевых действий могут уходить в отпуск в любое время, добавил он.

Ранее россияне пожаловались, что им приходится работать во время отпуска из-за перфекционизма и строгого начальства. Так, 37 процентов респондентов признались, что не могут отвлечься от форс-мажоров даже во время отдыха.