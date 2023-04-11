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16:11, 11 апреля 2023Моя страна

В Белгородской области откроется Центр современного искусства

В Старом Осколе 19 апреля откроется Центр современного искусства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Старом Осколе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль» откроется первый в Белгородской области Центр современного искусства. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Белгородской области.

Культурное учреждение сфокусируется на формировании профессионального сообщества деятелей современного искусства, развитии локальной художественной сцены, исследовании, распространении и сохранении материалов о культурных процессах в регионе.

Центр откроет свои двери 19 апреля, а его первым проектом станет выставка «Не доверяйте тишине, она обманчива», посетить которую можно будет с 20 апреля по 19 июля. На экспозиции будут представлены работы 15 художников, которые осмысляют в своих проектах историю этого знакового места.

Ранее сообщалось, что на выставке «Поколение дворников и сторожей» в Екатеринбурге покажут пластинки первоначальных тиражей музыкальных альбомов российских рок-групп. Среди уникальных экспонатов в арт-галерее «Ельцин Центра» будут представлены графические схемы Егора Летова и тексты песен Александра Башлачева.

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Алиса Удовик
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