В Белгородской области откроется Центр современного искусства

В Старом Осколе 19 апреля откроется Центр современного искусства

В Старом Осколе в отреставрированном здании бывшего кинотеатра «Быль» откроется первый в Белгородской области Центр современного искусства. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Белгородской области.

Культурное учреждение сфокусируется на формировании профессионального сообщества деятелей современного искусства, развитии локальной художественной сцены, исследовании, распространении и сохранении материалов о культурных процессах в регионе.

Центр откроет свои двери 19 апреля, а его первым проектом станет выставка «Не доверяйте тишине, она обманчива», посетить которую можно будет с 20 апреля по 19 июля. На экспозиции будут представлены работы 15 художников, которые осмысляют в своих проектах историю этого знакового места.

Ранее сообщалось, что на выставке «Поколение дворников и сторожей» в Екатеринбурге покажут пластинки первоначальных тиражей музыкальных альбомов российских рок-групп. Среди уникальных экспонатов в арт-галерее «Ельцин Центра» будут представлены графические схемы Егора Летова и тексты песен Александра Башлачева.

