На выставке на Урале покажут уникальные пластинки культовых российских рок-групп

Выставку «Поколение дворников и сторожей» о героях русского рока откроют в Екатеринбурге

На выставке «Поколение дворников и сторожей» в Екатеринбурге покажут пластинки первоначальных тиражей музыкальных альбомов российских рок-групп. Как уточняет со ссылкой на организаторов ТАСС, среди уникальных экспонатов в арт-галерее «Ельцин Центра» будут представлены графические схемы Егора Летова и тексты песен Александра Башлачева.

Выставку, посвященную русскому року 80-х и 90-х годов, можно будет посетить с 5 мая по 16 июля 2023 года. Экспозиция выставки охватывает период с 1976 по 1996 год.

Рассказывая о предстоящем событии, организаторы отметили, что на выставке «будут продемонстрированы несколько сотен уникальных артефактов из истории "Аквариума" и "Кино", "Наутилуса" и "Звуков Му", "Гражданской обороны" и "ДДТ" из коллекции Александра Кушнира (музыкального продюсера, журналиста и автора книг по истории русского рока — прим. «Ленты.ру»», которая собиралась в течение тридцати лет».

В числе экспонатов окажутся подпольные рок-журналы и самодельные альбомы, неизвестные рукописи Бориса Гребенщикова и машинопись Янки Дягилевой, а также тексты песен Александра Башлачева и графические схемы Егора Летова.

Ранее сообщалось, что жителей и гостей Екатеринбурга познакомят со стрит-артом в ходе серии бесплатных экскурсий.