Жителей Екатеринбурга познакомят со стрит-артом
Исследователь уличного искусства Алексей Шахов проведет в Екатеринбурге три бесплатные экскурсии и познакомит жителей и гостей города со стрит-артом. Как уточняет портал «Культура Екатеринбурга», экскурсии пройдут 12, 21 и 26 апреля.
Экскурсии «Уличное искусство вокруг «Большого Урала», которые приурочены к выставке «Большое одиночество «Большого Урала», стартуют в 18:30 и продлятся 40 минут. Узнать больше о стрит-арте желающие смогут при осмотре одного из знаковых конструктивистских зданий города — гостиницы «Большой Урал».
В ходе экскурсии исследователь уличного искусства расскажет о том, кто создал все представленные арт-объекты и какие в них скрыты послания.
Отмечается, что желающим посетить экскурсии нужно предварительно зарегистрироваться.
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