В Нижнем Новгороде в июне пройдет фестиваль «Столица закатов»

Фестиваль «Столица закатов» в Нижнем Новгороде пройдет в июне в новом формате

Фестиваль «Столица закатов», за прошедшие годы стал одним из туристических брендов Нижнего Новгорода, в этом году пройдет в новом формате. О том, какие сюрпризы организаторы приготовили для жителей и гостей города, узнали журналисты KP.RU.

«Больших концертов у нас не будет – по 30-40 тысяч человек на набережной. Мы уже и в прошлом году от этого формата отказались», — уточнил в ходе прямого эфира в центре управления регионом (ЦУР) заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

Он указал, что в прошлом году было два больших концерта, приуроченных ко Дню города и Дню России. Остальные концерты, по его словам, были меньшего размера. При подготовке к новому фестивалю, который пройдет в июне, организаторы будут ориентироваться на прошлый год, однако число площадок будет увеличено.

Замгубернатора заверил, что традиционный гастрономический фестиваль не только сохранится, но и станет еще масштабнее. «Сохранится и "Гастрономическая Рождественская", когда мы каждую субботу будем перекрывать уже не половину улицы, а целиком», — рассказал он, отметив, что в 2022 эту часть фестиваля посетило 300 тысяч горожан и отдыхающих. В 2023 показатель планируется довести до 600 тысяч.

Ранее сообщалось, что в Калмыкии на территории этнохотона «Адык — страна Бумба» пройдет культурно-этнографический фестиваль «Гимн тюльпанов».