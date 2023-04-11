Суд арестовал главу уральского наркоуправления полиции до 9 июня

Главу свердловского УМВД по контролю за оборотом наркотиков Ергеледжи арестовали до 9 июня

Начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Свердловской области полковника Ивана Ергеледжи, обвиняемого в особо крупном мошенничестве, арестовали по решению суда. Об этом сообщает ТАСС.

Он будет находиться в СИЗО до 9 июня 2023 года.

Вечером 9 апреля сотрудники ФСБ задержали наркополицейского в Первоуральске. Суть инкриминируемых ему обвинений пока неизвестна. По предварительным данным, один из подчиненных передал полковнику деньги. По словам источника агентства URA.RU в правоохранительных органах, в этом деле «не все однозначно», также в составе преступления нет коррупционной составляющей.

По статье о мошенничестве Ергеледжи грозит до 10 лет колонии.