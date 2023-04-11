Полянский сообщил об отказах российским дипломатам в просьбе покинуть Нью-Йорк

Полянский: российские дипломаты получили сотни отказов в просьбе покинуть Нью-Йорк

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью «Известиям» рассказал, что российские дипломаты получили сотни отказов в просьбе выехать за пределы 25 миль от штаба организации.

Он напомнил, что с конца прошлого года всем российским дипломатам при ООН, кроме постоянного представителя, необходимо получить разрешение для выезда за пределы этой зоны, в которую входит Нью-Йорк и частично Лонг-Айленд. «Пока не приходит согласие, человек не имеет права трогаться в путь. Мы уже недели две не подаем их, потому что это абсолютно бесперспективно», — отметил Полянский, пояснив, что все отправленные заявки были отклонены американскими властями.

При этом, добавил он, у многих российских дипломатов нет американской визы, в связи с чем они не могут покинуть территорию Соединенных Штатов, поскольку потом не смогут вернуться обратно. «Пока никаких послаблений нет, не знаю стоит ли нам ожидать их, учитывая общий контекст наших двусторонних отношений», — заключил дипломат.

Ранее Полянский заявил, что Москва ожидает скорейшего запуска генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, планирующим работать в дипмиссии. Он отметил, что трудности накапливаются.