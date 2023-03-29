Дипломат рассказал об ожидании арбитража против США из-за проблемы с визами

Полянский: РФ ждет запуска генсеком ООН Гутерришем арбитража против США из-за виз

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва ожидает, что генсек организации Антониу Гутерриш максимально скоро запустит процедуру арбитража против США для решения проблемы с выдачей американских виз российским дипломатам, планирующим работать в дипмиссии. Об этом сообщает РИА Новости.

Полянский рассказал об ожидании арбитража против США из-за проблемы виз и подчеркнул, что трудности накапливаются. Однако «они не решаются так, как должны решаться в соответствии с духом и буквой соглашения о принимающей стране», подчеркнул он.

По словам дипломата, число нарушений со стороны США в области соглашения о стране пребывания против России и других государств позволяет добиваться арбитража, указанного в документе.

Ранее Россия заявила об отказе сотрудникам в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН. Кроме того Вашингтон не стал выдавать визу замминистра труда России Алексею Вовченко.