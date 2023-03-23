Россия заявила об отказе сотрудникам в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН

Леонидченко: США отказали сотрудникам РФ в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН

С декабря США отказали российским сотрудникам ООН во всех запросах на поездки за пределы 25 миль от штаба организации. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко, его выступление опубликовано на сайте российской миссии.

Как отметил Леонидченко, уведомительный порядок таких поездок был произвольно изменен на разрешительный. После этого российским сотрудникам начали отказывать в таких поездках без объяснения причин. «Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация», — заявил он.

Российский представитель подчеркнул, что Москва ожидает реакции генсека ООН Антониу Гутерриша на сложившуюся ситуацию с отказами в поездках, а также принятия мер для отмены этого решения.

Кроме того, Леонидченко напомнил, что США не стали выдавать визу замминистру труда России Алексею Вовченко. Он подчеркнул, что выдача виз на мероприятия по линии ООН — обязанность США по Соглашению о Центральных учреждениях.