Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:55, 23 марта 2023Мир

Россия заявила об отказе сотрудникам в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН

Леонидченко: США отказали сотрудникам РФ в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН

Фото: Mike Segar / Reuters

С декабря США отказали российским сотрудникам ООН во всех запросах на поездки за пределы 25 миль от штаба организации. Об этом заявил глава правовой референтуры постпредства РФ при ООН Сергей Леонидченко, его выступление опубликовано на сайте российской миссии.

Как отметил Леонидченко, уведомительный порядок таких поездок был произвольно изменен на разрешительный. После этого российским сотрудникам начали отказывать в таких поездках без объяснения причин. «Фактически это уже не разрешительный, а запретительный порядок. В целом ограничения на передвижение применяются США к представительствам не всех, а лишь некоторых государств. Налицо вопиющая дискриминация», — заявил он.

Российский представитель подчеркнул, что Москва ожидает реакции генсека ООН Антониу Гутерриша на сложившуюся ситуацию с отказами в поездках, а также принятия мер для отмены этого решения.

Кроме того, Леонидченко напомнил, что США не стали выдавать визу замминистру труда России Алексею Вовченко. Он подчеркнул, что выдача виз на мероприятия по линии ООН — обязанность США по Соглашению о Центральных учреждениях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Варламова признали иноагентом
В Киеве назвали сложности в организации разговора Зеленского с Си Цзиньпином
Россия заявила об отказе сотрудникам в поездках за пределы 25 миль от штаба ООН
США отказали в выдаче визы замминистра труда России
Адвокат россиянина Усса назвал предвзятыми обвинения США
Дипломат заявил о деградации ситуации с визами США
Перечислены самые ненужные москвичам вещи
Посольство России ответило на заявление Блинкена о «Северных потоках»
Более миллиона французов вышли на протесты против пенсионной реформы
В США заявили о сокрытии данных о снарядах с обедненным ураном
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.