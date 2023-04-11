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16:00, 11 апреля 2023Россия

Госдума приняла закон об ужесточении оборота вейпов

Госдума России приняла закон об ужесточении оборота вейпов и запрете их продажи детям

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Государственная Дума России приняла закон об ужесточении оборота вейпов, а также о полном запрете их продажи детям. Об этом сообщили во время прямой трансляции заседания нижней палаты парламента, которая доступна на сайте Госдумы.

Согласно закону, вводится запрет обращения жидкостей для вейпов, в том числе безникотиновых, которые содержат различные ароматизаторы и добавки, усиливающие никотиновую зависимость.

Кроме того, документ распространяет существующие ограничения по продаже и рекламе табачной продукции на устройства потребления продукции, содержащей никотин. Под такими устройствами подразумеваются приборы, используемые для получения никотинового и безникотинового пара, а также устройства для нагревания табака, их составные части и элементы.

О подготовке соответствующего законопроекта 4 апреля сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев. По его словам, совет нижней палаты парламента принял такое решение накануне, 3 апреля.

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Никита Абрамов
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