В России решили полностью запретить вейпы

Депутат Хамзаев заявил, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России

В Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России. Об этом рассказал член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев. пишет РИА Новости.

По словам парламентария, Совет нижней палаты принял такое решение накануне, 3 апреля. Хамзаев отметил, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

В России в последнее время курение вейпов часто стало приводить к травмам у подростков, а в некоторых случаях устройства для курения называют как предполагаемые причины смертей. Так, в Калининграде семиклассница впала в кому после того, как втайне от родителей покурила вейп, которым ее угостили знакомые. В день происшествия у девочки случился приступ рвоты, после этого ее мать обнаружила дочь лежащей без сознания.

В апреле в Кемерово ученика пятого класса нашли мертвым во дворе дома. Предполагается, что он мог скончался после курения вейпа: рядом с телом школьника лежали данное устройство и полулитровый баллон с бытовым газом.

В призывом к полному запрету ранее выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутат Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.