В России призвали ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Депутат Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям

Необходимо ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе, вейпов несовершеннолетним. Кроме того, сейчас создана рабочая группа для обсуждения необходимости полного запрета продажи вейпов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

«Сейчас создана рабочая группа для обсуждения необходимости полного запрета продажи вейпов. Я считаю, что также необходимо ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров. Часть коллег это поддержала. Ответственность должна быть такой же, как и за продажу алкоголя — если нарушение выявляется во второй раз, наступает уголовная ответственность», — сказал Хамзаев.

Он уточнил, что на данный момент предусмотрена только административная ответственность. Депутат, в свою очередь, считает необходимым признание продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним уголовным преступлением, ответственность за которое распространяется на продавцов, собственников бизнеса, тех, кто вовлек несовершеннолетних в употребление никотина.

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