Российский школьник умер после курения вейпа

РЕН ТВ: в Кемерове умер пятиклассник, рядом с телом лежал вейп и баллон с бытовым газом

В российском городе Кемерово ученика пятого класса нашли мертвым во дворе дома. Причины смерти не установлены, однако предполагается, что он скончался после курения вейпа. Рядом с телом школьника лежали данное устройство и полулитровый баллон с бытовым газом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что школьник был с матерью и отчимом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

В конце февраля в подмосковном Ногинске мертвым нашли школьника, в личных вещах которого были обнаружены баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты. Точные причины смерти также не были названы. Сообщивший о происшествии канал Mash напомнил, что баллончики с газом, так же как и зажигалки, используют токсикоманы-снифферы. Вдыхание газа может вызвать кислородное голодание или гипоксию, острая форма которой приводит к смерти.

В настоящее время в России обсуждают запрет вейпов и электронных сигарет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет необходим для «спасения детей», и это такой позиции придерживается вся нижняя палата парламента. Депутат Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе вейпов, несовершеннолетним.