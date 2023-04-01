Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:41, 1 апреля 2023Россия

Российский школьник умер после курения вейпа

РЕН ТВ: в Кемерове умер пятиклассник, рядом с телом лежал вейп и баллон с бытовым газом

Фото: Unsplash

В российском городе Кемерово ученика пятого класса нашли мертвым во дворе дома. Причины смерти не установлены, однако предполагается, что он скончался после курения вейпа. Рядом с телом школьника лежали данное устройство и полулитровый баллон с бытовым газом. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Известно, что школьник был с матерью и отчимом. В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

В конце февраля в подмосковном Ногинске мертвым нашли школьника, в личных вещах которого были обнаружены баллончик с газом и испаритель от электронной сигареты. Точные причины смерти также не были названы. Сообщивший о происшествии канал Mash напомнил, что баллончики с газом, так же как и зажигалки, используют токсикоманы-снифферы. Вдыхание газа может вызвать кислородное голодание или гипоксию, острая форма которой приводит к смерти.

В настоящее время в России обсуждают запрет вейпов и электронных сигарет. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет необходим для «спасения детей», и это такой позиции придерживается вся нижняя палата парламента. Депутат Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе вейпов, несовершеннолетним.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Обсудить
Последние новости
Зеленский ввел санкции против 225 российских компаний и 33 россиян
Треш-блогер вышел на связь после задержания за осквернение иконы
«Сплин» убрали с афиши фестиваля в Новосибирске после жалобы «Союза отцов»
Бум строительства нефтяных танкеров объяснили
Россия наживется на уходе крупнейших зерновых трейдеров из страны
В сети появилось снятое украинскими военными видео боев за Артемовск
Историк рассказал о самых смешных опечатках в дореволюционных газетах
Суд отказал защите наместника Киево-Печерской лавры в отводе судьи
Российский школьник умер после курения вейпа
Украинский футболист осудил запрет НОК Украины соревноваться с россиянами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.