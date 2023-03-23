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14:26, 23 марта 2023Россия

Мишустин пообещал рассмотреть предложение Володина о запрете вейпов

Премьер-министр Мишустин пообещал рассмотреть предложение Володина о запрете вейпов

Фото: Unsplash

Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал рассмотреть предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете вейпов в России. Об этом пишет РИА Нововсти.

Обращаясь к премьеру, председатель Госдумы подчеркнул, что необходимость запрета вейпов — это общая позиция депутатов нижней палаты парламента. «Детей надо спасать», — отметил Володин.

В свою очередь, Мишустин заявил, что правительство рассмотрит этот вопрос. «Сформируем позицию, конечно», — заверил премьер-министр спикера Госдумы.

В России вейпы часто приводят к травмам у подростков. А в некоторых случаях устройства для курения называют в качестве предполагаемой причины смерти. Так, в Калининграде семиклассница впала в кому после того, как втайне от родителей покурила вейп, которым ее угостили знакомые. В день происшествия у девочки случился приступ рвоты, после этого ее мать обнаружила дочь лежащей без сознания.

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Константин Лысяков
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