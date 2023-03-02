Найденный на улице вейп взорвался в руках российского подростка

В Керчи подросток получил травму руки из-за взрыва найденного на улице вейпа

В Керчи (Республика Крым) в руках 17-летнего студента взорвался вейп. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По словам пострадавшего подростка, он нашел вейп на улице по пути на занятия и решил взять с собой. На остановке студент поставил устройство на зарядку. В какой-то момент электронная сигарета начала нагреваться. Мальчик испугался, но не успел выбросить вейп, и устройство взорвалось у него в руках.

Как пишет канал, в результате студент получил открытую рану кисти руки. Его доставили в больницу.

Ранее в Калининграде семиклассница впала в кому после того, как втайне от родителей покурила вейп, которым ее угостили знакомые. В день происшествия у девочки случился приступ рвоты, после этого ее мать обнаружила дочь лежащей без сознания. Медики диагностировали у пострадавшей отравление неизвестным веществом.

14 февраля депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с «Лентой.ру» предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям. Он также сообщил о создании рабочей группы для обсуждения необходимости полного запрета продажи электронных сигарет. «Ответственность должна быть такой же, как и за продажу алкоголя, — если нарушение выявляется во второй раз, наступает уголовная ответственность», — заявил парламентарий.

