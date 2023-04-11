Жену Медведчука объявили в розыск на Украине

«Страна.ua»: на Украине объявили в розыск жену политика Виктора Медведчука Оксану Марченко

Жену украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксану Марченко объявили в розыск на Украине. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Согласно сайту украинского МВД, Марченко исчезла 24 марта. По данным издания, ее обвиняют в финансировании действий, «совершенных с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти». Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщала, что суд арестовал два земельных участка во Львовской области, принадлежащих Марченко.

Ранее Ивано-Франковский городской суд на Украине заочно арестовал Оксану Марченко. Заседание суда прошло без ее участия.

23 февраля Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила об аресте активов Марченко. Тогда она подозревалась в финансировании «российских оккупационных группировок». Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен, или около 11,5 миллиарда рублей. В СБУ рассказали, что были арестованы пакеты акций в трех областных энергораспределяющих компаниях. Также были конфискованы активы в 18 инвестиционных и других предприятиях.