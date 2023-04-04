На Украине заочно арестовали жену Медведчука

Ивано-Франковский городской суд заочно арестовал жену украинского политика Медведчука

Ивано-Франковский городской суд заочно арестовал жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко, активы которой ранее были конфискованы. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Уточняется, что суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Марченко подозревают в финансировании действий, которые совершены для «насильственного изменения и свержения конституционного строя». Заседание суда прошло без ее участия, добавил телеканал.

