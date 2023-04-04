Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:31, 4 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заочно арестовали жену Медведчука

Ивано-Франковский городской суд заочно арестовал жену украинского политика Медведчука
Оксана Марченко

Оксана Марченко. Фото: Алексей Голенищев / ТАСС

Ивано-Франковский городской суд заочно арестовал жену украинского политика Виктора Медведчука Оксану Марченко, активы которой ранее были конфискованы. Об этом сообщает телеканал «Прямой».

Уточняется, что суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу. Марченко подозревают в финансировании действий, которые совершены для «насильственного изменения и свержения конституционного строя». Заседание суда прошло без ее участия, добавил телеканал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Китай заявил о готовности обсудить урегулирование украинского кризиса с ЕС
Лукашенко высказал благодарность России за помощь в технической разведке
Подозреваемая в убийстве военкора Татарского удалила посты о нем после взрыва
На Украине заочно арестовали жену Медведчука
Сын Пашиняна опроверг информацию о нападении
В российских вузах появится дисциплина по противодействию терроризму
Британский боец обратился к UFC с просьбой из-за российского происхождения
В России заявили о работе по упрощению визового режима с курортной страной Азии
«Яндекс» представил новые устройства
В России высказались о причине роста ядерных рисков в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.