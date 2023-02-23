СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

СБУ объявила об аресте активов жены Медведчука на сумму 5,6 млрд гривен

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте активов жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что Марченко подозревалась в финансировании «российских оккупационных группировок». Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен или около 11,5 миллиарда рублей.

В СБУ рассказали, что были арестованы пакеты акций в трех областных энергораспределяющих компаниях. Также были конфискованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей.

«Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили представители ведомства. В СБУ также рассказали о продолжении расследования в отношении Оксаны Марченко.

В конце февраля украинский политик Виктор Медведчук подал в суд на Верховную Раду из-за того, что его лишили депутатского мандата. Медведчук заявил, что считает процедуру лишения его мандата незаконной и требует отменить это решение.