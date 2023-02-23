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19:36, 23 февраля 2023Мир

СБУ заявила об аресте активов жены Медведчука

СБУ объявила об аресте активов жены Медведчука на сумму 5,6 млрд гривен

Фото: Алексей Голенищев / ТАСС

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила об аресте активов жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В заявлении говорится, что Марченко подозревалась в финансировании «российских оккупационных группировок». Общая стоимость арестованных активов составила 5,6 миллиарда гривен или около 11,5 миллиарда рублей.

В СБУ рассказали, что были арестованы пакеты акций в трех областных энергораспределяющих компаниях. Также были конфискованы активы в 18 инвестиционных, агропромышленных, телекоммуникационных и других предприятиях. Кроме того, наложен арест на два земельных участка, четыре жилых дома в Киеве и Крыму и 10 автомобилей.

«Преступление, в котором подозревается Марченко и менеджеры причастных компаний, предусматривает наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества», — отметили представители ведомства. В СБУ также рассказали о продолжении расследования в отношении Оксаны Марченко.

В конце февраля украинский политик Виктор Медведчук подал в суд на Верховную Раду из-за того, что его лишили депутатского мандата. Медведчук заявил, что считает процедуру лишения его мандата незаконной и требует отменить это решение.

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Андрей Ставицкий
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