Сестру Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда на Пасху

Телезвезду Кортни Кардашьян сравнили с пенсионеркой из-за наряда с цветочным принтом

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян поделилась новыми фото в честь Пасхи и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость опубликовала снимки, на которых она позирует в кружевном бюстгальтере в сочетании с розовым костюмом. На размещенных кадрах видно, что наряд бизнесвумен состоял из блузы с рюшами и глубоким декольте и юбки длины макси с цветочным принтом. При этом ее волосы были собраны в пучок, а из аксессуаров на ней — солнцезащитные очки.

Подписчики не оценили внешний вид сестры Ким Кардашьян и сравнили ее с пенсионеркой в комментариях под постом. «Ощущение пенсионного возраста», «Моя бабуля одевается так же», «Какой страшный наряд», «Ужасно выглядишь», «Образ бабушки», — высказывались фанаты.

В марте Кортни Кардашьян снялась в откровенном образе без макияжа и порадовала подписчиков. Знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей на шезлонге у бассейна. На ней было надето бикини зеленого цвета. При этом на размещенном кадре было видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены назад.