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09:41, 1 марта 2023Ценности

Кортни Кардашьян поделилась снимком без макияжа и в бикини

Телезвезда Кортни Кардашьян снялась без макияжа в бикини и порадовала поклонников

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда, предпринимательница Кортни Кардашьян снялась в откровенном образе без макияжа и порадовала подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлена сидящей на шезлонге у бассейна. На ней надето бикини зеленого цвета. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены назад.

Фото: @kourtneykardash

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Великолепное фото», «Красотка», «Ты выглядишь потрясающе!», «Королева пляжа», «Тело — огонь!» — высказывались они.

В феврале Кортни Кардашьян снялась в одежде российского бренда Sorelle. Знаменитость опубликовала снимки со съемки рекламы жевательных конфет для интимного здоровья, которые бизнесвумен разработала сама. На размещенных фото Кардашьян позирует в кожаном тренче черного цвета, оформленном глубоким декольте и длинным подолом. Ее образ дополняют шорты в тон наряду.

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Мария Винар
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