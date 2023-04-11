Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:28, 11 апреля 2023Путешествия

Летевший из Красноярска самолет резко сменил курс из-за постороннего шума

Летевший из Красноярска в Мотыгино лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за шума в фюзеляже

Фото: Boris Roessler / Globallookpress.com

Пассажирский самолет, летевший из Красноярска, резко сменил курс из-за постороннего шума в фюзеляже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе российского перевозчика.

Инцидент произошел во вторник, 11 апреля, с лайнером, следовавшим по маршруту Красноярск — Мотыгино. «Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт [вылета], — говорится в сообщении. — После чего выяснилось, что произошел отрыв резинового уплотнения — антиобледенителя, который идет внизу по фюзеляжу».

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

В пресс-службе компании подчеркнули, что в настоящее время безопасности полетов это не угрожает. Отмечается, что рейс в Мотыгино перенесли на 12 апреля. «Такое решение принято уже из-за погодных условий», — пояснили в «КрасАвиа».

Ранее в апреле в летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Ситуация произошла в понедельник, 10 апреля, с лайнером Red Wings, следовавшим по маршруту Хургада — Минеральные Воды. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили статус полученных через «Госуслуги» повесток
В России начнут признавать иностранное образование в онлайн-формате
В США призвали Черногорию начать борьбу с Россией
Российского учителя музыки заподозрили в педофилии
Владелица отеля в Сочи назвала самые воруемые россиянами вещи
Воздушный шар с электроникой упал в Ленобласти
В Эстонии оппозиция помешала утвердить полномочия кандидата в премьеры
Предприниматель погиб при сносе складов в Подмосковье
Врач рассказала о пользующихся услугой заморозки спермы и эмбрионов людях
Иран получил первые поставки российского топлива по железной дороге
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.