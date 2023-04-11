Летевший из Красноярска самолет резко сменил курс из-за постороннего шума

Летевший из Красноярска в Мотыгино лайнер вернулся в аэропорт вылета из-за шума в фюзеляже

Пассажирский самолет, летевший из Красноярска, резко сменил курс из-за постороннего шума в фюзеляже. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе российского перевозчика.

Инцидент произошел во вторник, 11 апреля, с лайнером, следовавшим по маршруту Красноярск — Мотыгино. «Поднявшись в воздух, пилоты услышали посторонний шум по фюзеляжу и приняли решение вернуться в аэропорт [вылета], — говорится в сообщении. — После чего выяснилось, что произошел отрыв резинового уплотнения — антиобледенителя, который идет внизу по фюзеляжу».

В пресс-службе компании подчеркнули, что в настоящее время безопасности полетов это не угрожает. Отмечается, что рейс в Мотыгино перенесли на 12 апреля. «Такое решение принято уже из-за погодных условий», — пояснили в «КрасАвиа».

Ранее в апреле в летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Ситуация произошла в понедельник, 10 апреля, с лайнером Red Wings, следовавшим по маршруту Хургада — Минеральные Воды. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка.