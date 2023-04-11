Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:08, 11 апреля 2023Путешествия

В летевшем в Минводы пассажирском самолете произошло возгорание

Aviaincident: у летевшего в Россию самолета загорелась вспомогательная силовая установка

Фото: Jack Cohen / Unsplash

В летевшем из Египта в Россию пассажирском воздушном судне произошло возгорание. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Ситуация произошла в понедельник, 10 апреля, с лайнером Red Wings, следовавшем по маршруту Хургада — Минеральные Воды. Отмечается, что у самолета загорелась вспомогательная силовая установка.

Материалы по теме:
«Я узнал, что такое настоящая буря» Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
«Я узнал, что такое настоящая буря»Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
14 января 2020
«Райское место» Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
«Райское место»Россиянин уехал зимовать в Египет и открыл его с неожиданной стороны. Чем его покорила арабская страна?
18 декабря 2021

Несмотря на произошедшее, пилоты приняли решение следовать в Минводы. «Капитан доложил о ликвидации пожара и запросил пожарную службу по прилете, — говорится в сообщении. — Экипаж судна сигнал бедствия и срочности не объявлял». Уточняется, что самолет благополучно приземлился в аэропорту назначения.

Ранее в апреле стало известно, что пилоты авиакомпании Utair забыли включить автопилот во время полета, из-за чего лайнер начал резко терять высоту и падать. Инцидент произошел с российским воздушным судном, летевшим из Москвы в Баку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Полицию захотели отстранить от обеспечения военного призыва
В Петербурге подростки толпой разгромили автобус и попали на видео
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.