Российский дипломат обозначил условие переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка

Полянский: для переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка понадобится две трети голосов в ГА

Для переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка понадобится две трети голосов в Генеральной Ассамблее, сообщил первый заместитель постоянного представителя России при организации Дмитрий Полянский. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

Дипломат подчеркнул, что это осуществимо при условии, что соответствующую резолюцию поддержат две трети стран-членов всемирной организации, в состав которой входит 193 государства. Однако, уточнил он, малые и развивающиеся страны вряд ли пойдут на такой шаг, а их большинство.

По его словам, это связано с тем, что в Нью-Йорке уже долгое время работают их постпредства. Кроме того, продолжил Полянский, были вложены определенные средства, а у дипломатов налажена жизнь. «Но я не исключаю, что на каком-то этапе накопившаяся критическая масса нерешенных вопросов подтолкнет большинство стран ООН сделать выбор в пользу какой-то другой точки», — отметил дипломат, добавив, что на сегодняшний день подобное развитие событий маловероятно.

Ранее Полянский рассказал, что американские власти не позволяют российским дипломатам при ООН выезжать за пределы 25 миль от штаба организации. Он сообщил, что дипсотрудники получили сотни отказов.