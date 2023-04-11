Мужчина напал на возлюбленную с ножом за нежелание выходить за него замуж

NDTV: в Индии мужчина набросился с ножом на девушку, отказавшуюся выходить за него замуж

В Индии мужчина набросился на бывшую возлюбленную, которая отказалась выходить за него замуж. Об этом сообщает NDTV.

Пара из Нью-Дели встречалась четыре года, однако незадолго до происшествия девушка решила разорвать отношения. В воскресенье, 9 апреля, когда она находилась в доме у подруги, туда вломился ее бывший бойфренд и напал на нее с ножом.

Девушка получила серьезные травмы головы и шеи. В данный момент пострадавшая находится в больнице. Следователям удалось установить, что молодой человек намеревался убить ее из-за нежелания выходить за него замуж.

Подозреваемого задержали благодаря записям с камер видеонаблюдения. Мужчина находится под стражей. Ему предъявлены обвинения в попытке убийства, запугивании, заранее спланированном незаконном проникновении в жилище, нанесении вреда здоровью и незаконном лишении свободы. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что мужчина из индийского штата Мадхья-Прадеш заложил бомбу в свадебный подарок и убил соперника, женившегося на его бывшей возлюбленной. Взрывчатку убийца спрятал в музыкальном центре.

