Мужчина убил жениха бывшей возлюбленной при помощи бомбы в свадебном подарке

В Индии свадебный подарок от бывшего возлюбленного невесты взорвался и убил жениха

32-летний Сарджу Маркам из штата Мадхья-Прадеш, Индия, заложил бомбу в свадебный подарок и убил соперника, женившегося на его бывшей возлюбленной. Об этом сообщает Hindustan Times.

Мужчина встречался с 22-летней Лалитой Марваи, однако получил отказ, когда сделал ей предложение руки и сердца. Позже он узнал, что девушка выходит замуж за 22-летнего Хеминдру Мерави. «Когда члены семьи девушки назначили свадьбу, Сарджу позвонил ее жениху по телефону и поссорился с ним. После этого он решил его убить», — говорят в полиции.

Сарджу подарил жениху и невесте музыкальный центр, в который заранее спрятал взрывчатку. Через несколько дней после свадьбы Лалита и Хеминдра в присутствии родственников решили открыть подарки от гостей. Когда они распаковали музыкальный центр, Хеминдра решил испробовать его. Как только он включил устройство, оно взорвалось и разрушило стены и потолок в комнате.

В результате взрыва Хеминдра и его старший брат погибли. Четверо других родственников, включая полуторогодовалого мальчика, получили травмы и были госпитализированы.

На следующий день полиция арестовала Сарджу. Он признался, что заложил взрывчатое вещество в подарок молодоженам. Мужчине были предъявлены обвинения в убийстве и покушении на убийство. Отмечается, что Сарджу изготовил взрывчатку самостоятельно.

Ранее сообщалось, что в Индии 28-летний Динакар Банала получил отказ 25-летней невесты Лилы Павитры Наламати выйти за него замуж и забил ее ножом. Девушка скончалась от полученных ранений.