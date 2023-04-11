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03:42, 11 апреля 2023Россия

В Совфеде оценили идею Макрона о «стратегической автономии» Европы

Сенатор Пушков назвал невыполнимой идею Макрона о «стратегической автономии» Европы
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Ruben Sprich / Reuters

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил идею о «стратегической автономии» Европы, предложенную французским президентом Эммануэлем Макроном.

По его мнению, в нынешних реалиях она является неосуществимой. «Идея "стратегической автономии" для Европы при нынешних европейских элитах и при растущей зависимости Европы от США просто-напросто невыполнима», — написал сенатор, подчеркнув, что она останется личным интеллектуальным упражнением французского лидера.

Пушков также прокомментировал реакцию Вашингтона на слова Макрона, выступившего против втягивания Евросоюза (ЕС) в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня. Он процитировал сенатора-республиканца Марко Рубио, пригрозившего Европе после этого заявления «оставить ее разбираться одной с Украиной» в случае, если остальные европейские страны придерживаются такой же позиции.

«Оба заявления — всего лишь слова. Макрон явно не говорит от имени всей Европы и лишь делает вид, что отдаляется от США, а Рубио формулирует пустые угрозы», — считает сенатор. Он подчеркнул, что Вашингтон не перестанет принимать активное участие в конфликте на Украине, а французскому президенту не удастся подбить европейские атлантические круги на автономию от Соединенных Штатов.

Ранее Макрон заявил, что ЕС не должен следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в частности, участвовать в противостоянии между Вашингтоном и Пекином из-за Тайваня.

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Варвара Кузьмина
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