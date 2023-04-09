Франция выступила против втягивания ЕС в конфликт между США и КНР

Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

Европейский союз (ЕС) не должен следовать блоковому мышлению и втягиваться в чужие конфликты, в частности, в контексте противостояния между США и КНР из-за Тайваня. С таким заявлением выступил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете Les Echos.

«Заинтересованы ли мы, европейцы, в ускорении решения тайваньского вопроса? Нет», — подчеркнул глава государства.

Более того, по словам политика, хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться «под китайскую чрезмерную реакцию или американские темпы».

Ранее в апреле тайваньские военные зафиксировали более 50 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. По данным Минобороны острова, речь идет в том числе про истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-2.