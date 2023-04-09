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09:44, 9 апреля 2023Мир

Минобороны Тайваня зафиксировало более 50 самолетов КНР вблизи острова

Минобороны Тайваня зафиксировало 58 самолетов ВС Китая вблизи острова

Фото: Yu Hongchun / Globallookpress.com

Тайваньские военные зафиксировали более 50 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Об этом сообщает министерство обороны острова, пишет РИА Новости.

По данным Минобороны, всего замечены 58 самолетов и девять кораблей НОАК вблизи с Тайванем. Утверждается, что речь идет в том числе про истребители J-10, J-11, J-16, стратегический бомбардировщик H-6, военно-транспортный самолет Y-2.

31 самолет Китая пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива. После этого китайская авиация вошла в опознавательную зону ПВО Тайваня.

8 апреля тайваньские военные зафиксировали более 40 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи острова. Тогда в оборонном ведомстве Тайваня назвали действия Китая «иррациональным актом», который поставил под угрозу безопасность и стабильность в регионе.

7 апреля корабли и самолеты Военно-морских сил КНР и Народно-освободительной армии Китая также были замечены вблизи Тайваня. Утром рядом с островом прошли три китайских военных корабля. Позднее истребитель и вертолет оказались в зоне ПВО.

В Тайване значительно обострилось обстановка после визита на остров в конце лета 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, заявил о том, что США поддерживают тайваньский сепаратизм. При этом официальные отношения с центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949-м. Только с начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — Ассоциацию развития отношений со стороны Китая и Фонд обменов через пролив от Тайваня.

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Варвара Кошечкина
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