Гоша Карцев оценил стиль Рудковской словами «много денег и мало стиля»

Стилист Гоша Карцев оценил стиль Яны Рудковской словами «много денег и мало стиля»

Стилист Гоша Карцев оценил стиль продюсера Яны Рудковской в интервью журналисту Карену Адамяну. Соответствующий ролик опубликован в сообществе последнего в соцсети «ВКонтакте».

Интервьюер показал гостю фотографию знаменитости, на которой она позирует с мужем, фигуристом Евгением Плющенко. Телезвезда была одета в атласное мини-платье бежевого цвета с голубым воротником в стразах, а также декором в виде желто-черных перьев. В то же время в качестве обуви она выбрала босоножки на каблуках в тон наряда.

По словам героя интервью, его удивляет отсутствие вкуса у Рудковской при ее богатстве. «Как много денег и как мало стиля. С другой стороны, видимо, это уже такой стиль — все самое дорогое и то, что вообще не подходит друг к другу. Это такой китч, что я уже не могу ее по-другому представить. Как и с Киркоровым — его тоже тяжело представить Дэвидом Бекхэмом», — высказался Карцев.

В декабре 2022 года Гоша Карцев в беседе с коллегой Александром Роговым оценил наряд американской актрисы Шэрон Стоун на Международном кинофестивале. Звезда появилась на красной дорожке в розовом костюме, который состоял из расклешенных брюк и объемного пиджака. Карцев высмеял наряд артистки, заявив, что он похож на костюм российского певца Николая Баскова.