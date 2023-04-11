Американские ученые приостановили участие в эксперименте SIRIUS

РИА Новости: американские ученые воздержались от участия в программе SIRIUS-23

Директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов заявил, что американские ученые приостановили свое участие в международном эксперименте по изоляции экипажа для имитации полета на Луну SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station). Об этом сообщает РИА Новости.

«Эта программа была изначально запланирована как совместная с НАСА... Конечно, текущая политическая ситуация внесла определенные коррективы в эти планы. Американские коллеги не выходя из проекта тем не менее воздержались от участия в SIRIUS-23», — поделился руководитель ИМБП в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

В июле 2022 года участники проекта SIRIUS-21 рассказали о своих впечатлениях от эксперимента. Команда из пяти человек, среди которых были три женщины и трое мужчин из России, США и ОАЭ провели в социальной изоляции восемь месяцев: эксперимент стартовал 4 ноября 2021 и завершился 3 июля 2022 года.

Один из членов экипажа, сотрудник командования космических систем США Эшли Ковальски побеседовала с журналистами и учеными на трех языках: в свободное время участники учили языки коллег.