В России сочли состав СБ ООН нерепрезентативным

Полянский назвал СБ ООН нерепрезентативным, поскольку 8 стран представляют западный лагерь

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал нынешний состав Совета Безопасности (СБ) организации нерепрезентативным, поскольку больше половины стран представляют западный лагерь. Его слова приводят «Известия».

«Все понимают, что нынешний состав Совбеза очень странный, он нерепрезентативный. В нынешнем составе где-то восемь стран — это западный лагерь. То есть это больше половины членов СБ, а если посмотреть на карту, то мы увидим, что западные страны такой вес не имеют в мировых делах и экономике», — заявил дипломат.

По его словам, это является анахронизмом, но западные страны не разделяют такую точку зрения. Полянский отметил, что были выдвинуты несколько предложений по изменению Совбеза, в частности, ряд стран призывают вдвое увеличить количество государств, входящих в его состав. Москва, в свою очередь, считает, что стран-членов должно быть чуть больше 20, добавил он.

Однако, по мнению дипломата, в этом случае один из главных органов рискует «превратиться в сплошную говорильню». «Что касается вето — это не столько право, сколько огромная ответственность, и в том числе привилегия. Без права вето я не вижу ООН и ее будущее», — резюмировал он.

Ранее Полянский сообщил, что перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка возможен, но для этого потребуется две трети голосов в Генеральной Ассамблее. При этом он уточнил, что малые и развивающиеся страны, которых большинство, вряд ли пойдут на такой шаг.