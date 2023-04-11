Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:04, 11 апреля 2023Бывший СССР

На Украине назвали срок создания ядерного оружия

Арестович: Украина способна создать ядерное оружие за 9 месяцев, но ей это не нужно
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украина способна создать ядерное оружие за девять месяцев, однако никто не преследует такую цель. Такой срок назвал экс-советник главы офиса президента республики Алексей Арестович, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Арестовича, Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение 6-9 месяцев, но Киев не пойдет на такой шаг, потому что это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

«Тут вопрос: нам выгоднее иметь ядерное оружие либо нам выгоднее остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих европейских трендов?» — высказался Арестович, добавив, что Украина рискует испортить отношения с Западом, если пойдет на создание ядерного оружия.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он отметил, что чувствует личную ответственность, поскольку заставил украинцев принять такое решение. «И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие», — сказал бывший американский лидер.

Клинтон предположил, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы у Украины были средства ядерного сдерживания. Он также назвал решение Москвы начать СВО «очень ошибочным» и выразил мнение, что США и Европа должны поддерживать Киев.

Кто строит Россию?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме разъяснили будущие правила получения повесток онлайн
Названы условия перехода России и Белорусии на единую валюту
В Госдуме нашли способ ускорить трудоустройство молодежи
Пьяный мужчина упал на коляску с ребенком и травмировал его
В минском «Динамо» сменился главный тренер
В Совфеде назвали сроки рассмотрения поправок о едином реестре призывников
В Белоруссии нашли свинину и курицу в бургерах из говядины
Появилось видео нападения на православного священника на Украине
Названы округа Москвы с увеличившимся количеством жилья на продажу
Чешский тренер клуба РПЛ назвал удивившую его в России вещь
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.