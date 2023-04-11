На Украине назвали срок создания ядерного оружия

Арестович: Украина способна создать ядерное оружие за 9 месяцев, но ей это не нужно

Украина способна создать ядерное оружие за девять месяцев, однако никто не преследует такую цель. Такой срок назвал экс-советник главы офиса президента республики Алексей Арестович, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам Арестовича, Украина способна восстановить свой ядерный потенциал в течение 6-9 месяцев, но Киев не пойдет на такой шаг, потому что это будет нарушением договора о нераспространении ядерного оружия.

«Тут вопрос: нам выгоднее иметь ядерное оружие либо нам выгоднее остаться страной, которая демонстрирует цивилизованное поведение и даже во время войны за существование нации остается в рамках общечеловеческих европейских трендов?» — высказался Арестович, добавив, что Украина рискует испортить отношения с Западом, если пойдет на создание ядерного оружия.

Ранее бывший президент США Билл Клинтон заявил, что сожалеет, что он уговорил Украину отказаться от ядерного оружия в 1994 году. Он отметил, что чувствует личную ответственность, поскольку заставил украинцев принять такое решение. «И никто из них не думает, что Россия устроила бы эту выходку, если бы у Украины до сих пор было ее [ядерное] оружие», — сказал бывший американский лидер.

Клинтон предположил, что Россия не начала бы специальную военную операцию, если бы у Украины были средства ядерного сдерживания. Он также назвал решение Москвы начать СВО «очень ошибочным» и выразил мнение, что США и Европа должны поддерживать Киев.